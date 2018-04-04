Ушёл из жизни Семён Няруй

Первый ненецкий композитор скончался в салехардской больнице после продолжительной болезни.

Вместе с Семеном Няруем, по признанию певицы Елены Лаптандер , которая знала его лично, ушла «целая музыкальная эпоха». До Семена Николаевича в ненецкой культуре профессиональных композиторов не было.

— Это первый и непревзойденный композитор не только нашего округа, всего народа ненцев. Больше половины репертуара наших национальных артистов написаны им. Каждое утро в шесть утра на радио «Ямала» звучит его мелодия «Суляко», — говорит Елена Лаптандер. — Я рада, что мы успели вручить ему заслуженную награду — звание почетного гражданина Ямала, потому что он легендарный человек. У него удивительная энергетика, ни разу не видела его злым. И даже грустным редко можно было увидеть. Он писал по-настоящему национальную музыку. Очень хочется, чтобы эту традицию продолжил сын — Нядма Няруй. У него для этого есть все — и талант, и образование.

Семён Няруй написал более 200 песен, многие — на стихи известных ямальских авторов.

Музыкальную одарённость мальчика заметили еще в школе-интернате в Яр-Сале, где он играл на баяне. Позже освоил фортепьяно.

Семен Няруй окончил Салехардское культпросветучилище, Тюменское областное музыкальное училище и Ленинградскую консерваторию. Долгое время работал в Салехардском межокружном училище культуры и искусств.