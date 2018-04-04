Ещё
«Чиж & Co» сыграют большой летний концерт
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Чиж & Co» сыграют большой летний концерт 

Рамблер 2 часа назад
Фото: The Чиж & Co/Вконтакте
Выступление знаменитой группы состоится в "Главклуб Green Concer" 9 июня 2018 года.
Всех деталей предстоящего грандиозного мероприятия Сергей Чиграков и сотоварищи, конечно, не раскрывают, но обещают порадовать поклонников своего творчества давно полюбившимися композициями и небольшими сюрпризами.
Напомним, что последний студийный диск коллектива "Нечего терять" увидел свет еще в далеком 1999 году. Но это не мешает группе активно гастролировать и собирать полные залы. Концерт, который состоится летом этого года, наверняка не станет исключением.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»89
10 российских фильмов, успешных в зарубежном прокате3
Тест: помните ли вы, что сказал Попандопуло37
15 лучших фильмов месяца
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение