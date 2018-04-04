«Чиж & Co» сыграют большой летний концерт

Выступление знаменитой группы состоится в "Главклуб Green Concer" 9 июня 2018 года.

Всех деталей предстоящего грандиозного мероприятия Сергей Чиграков и сотоварищи, конечно, не раскрывают, но обещают порадовать поклонников своего творчества давно полюбившимися композициями и небольшими сюрпризами.

Напомним, что последний студийный диск коллектива "Нечего терять" увидел свет еще в далеком 1999 году. Но это не мешает группе активно гастролировать и собирать полные залы. Концерт, который состоится летом этого года, наверняка не станет исключением.