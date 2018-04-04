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«Дожди-пистолеты» и другие хиты. Не пропусти концерт группы «Звери»!
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«Дожди-пистолеты» и другие хиты. Не пропусти концерт группы «Звери»! 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
За 2017 год «Звери» с программой «Акустика. Лучшее» побывали в 38 городах России и странах ближнего зарубежья. И у тебя снова есть шанс услышать хиты «Дожди-пистолеты», «Для тебя», «Южная ночь» в неожиданной аранжировке, а также песни из нового альбома «Вино и космос»!
Концерты пройдут 5 и 6 апреля на сцене Vegas City Hall​, и ты еще можешь успеть купить билеты. Торопись!
https://www.youtube.com/watch?v=KQADxiRsqiE
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dozhdi-pistolety-i-drugie-hity-ne-propusti-kontsert-gruppy-zveri/
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