«Дожди-пистолеты» и другие хиты. Не пропусти концерт группы «Звери»!

За 2017 год «Звери» с программой «Акустика. Лучшее» побывали в 38 городах России и странах ближнего зарубежья. И у тебя снова есть шанс услышать хиты «Дожди-пистолеты», «Для тебя», «Южная ночь» в неожиданной аранжировке, а также песни из нового альбома «Вино и космос»!

Концерты пройдут 5 и 6 апреля на сцене Vegas City Hall​, и ты еще можешь успеть купить билеты. Торопись!

https://www.youtube.com/watch?v=KQADxiRsqiE

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/dozhdi-pistolety-i-drugie-hity-ne-propusti-kontsert-gruppy-zveri/