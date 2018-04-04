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МакSим показала отношения с бывшим мужем
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МакSим показала отношения с бывшим мужем 

Рамблер 2 часа назад
Певица представила новый клип на песню "Дура".
Композиция была представлена слушателям в конце февраля этого года, но вот на нее уже готово видео.
Съемки ролика проходили за городом на собственной даче МакSим и в них принял участие экс-супруг певицы Алексей Луговцов, а также в одном из эпизодов появилась старшая дочь Марины (настоящее имя певицы) — Александра.
Сюжет клипа довольно простой: пара приезжает в загородный дом, чтобы провести там романтические выходные. Они дурачатся, веселятся, танцуют, а в конце клипа на костре сжигают свои старые вещи.
В одном из интервью певица подчеркнула, что рада тому, что она и Алексей сумели найти в себе силы, преодолеть все трудности и остаться в хороших отношениях после развода.
Напомним, МакSим и Алексей Луговцов расстались шесть лет назад.
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