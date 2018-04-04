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Бард Александр Городницкий отметит свое 85-летие в Доме музыки
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Бард Александр Городницкий отметит свое 85-летие в Доме музыки 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Праздничный гала-концерт «Атланты держат небо» состоится в честь 85-летия знаменитого российского барда Александра Городницкого в среду в Светлановском зале Дома музыки, сообщили в пресс-службе Дома музыки.
Поздравить юбиляра придут признанные мастера авторской песни, в числе которых Сергей Никитин, Олег Митяев, Галина Хомчик, Алексей Иващенко, Вадим Егоров. Специальным гостем станет писатель Владимир Войнович.
"Авторская песня — самый доступный демократический вид искусства, звучащей литературы, для которого нужен самый простой инструмент — гитара. Это чисто национальный вид искусства в России, где к песням сакральное отношение … Эта доверительность, интимность интонации в авторской песне, разговор о самом главном, разговор о каких-то задушевных делах, он необходим людям", — считает Городницкий.
Но Городницкий не только бард, поэт, прозаик, он — доктор геолого-минералогических наук, академик РАН, автор более 250 научных работ. Его именем названа малая планета Солнечной системы и горный перевал на Саянах.
Городницкий родился 20 марта 1933 года в Ленинграде. Он автор более 50 книг стихов и мемуарной прозы, им записаны десятки дисков.
Городницкий вошел в историю русской культуры как один из основоположников авторской песни вместе с Булатом Окуджавой, Владимиром Высоцким и Александром Галичем. Самые известные из песен Городницкого — «Снег», «Деревянные города», «Перекаты», «На материк», «Атланты», «Паруса Крузенштерна», ставшие практически народными.
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