Бард Александр Городницкий отметит свое 85-летие в Доме музыки

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости . Праздничный гала-концерт «Атланты держат небо» состоится в честь 85-летия знаменитого российского барда Александра Городницкого в среду в Светлановском зале Дома музыки, сообщили в пресс-службе Дома музыки.

"Авторская песня — самый доступный демократический вид искусства, звучащей литературы, для которого нужен самый простой инструмент — гитара. Это чисто национальный вид искусства в России, где к песням сакральное отношение … Эта доверительность, интимность интонации в авторской песне, разговор о самом главном, разговор о каких-то задушевных делах, он необходим людям", — считает Городницкий.

Но Городницкий не только бард, поэт, прозаик, он — доктор геолого-минералогических наук, академик РАН , автор более 250 научных работ. Его именем названа малая планета Солнечной системы и горный перевал на Саянах.

Городницкий родился 20 марта 1933 года в Ленинграде. Он автор более 50 книг стихов и мемуарной прозы, им записаны десятки дисков.