Военные музыканты ВВО выступят на международном фестивале «Труба мира-2018» в Пекине

Этот визит послужит популяризации российской государственной символики и церемониалов, международному культурному обмену, совершенствованию исполнительского мастерства военных музыкантов оркестра ВВО.

Военные музыканты Восточного военного округа (ВВО) завершили подготовку к пятому международному музыкальному фестивалю военных оркестров государств — членов ШОС «Труба мира — 2018», который состоится с 22 по 27 апреля в столице Китайской Народной Республики — Пекине.

Восточный военный округ на фестивале представит военный оркестр из Хабаровска — всего 50 музыкантов.

Творческий коллектив от ВВО исполнит старинные солдатские песни «Славны были наши деды», «Соловей», музыкальное произведение марш «Улан», а также марш «Прощание славянки» и ряд русских народных произведений.

Визит военной делегации послужит продвижению культурного разнообразия, популяризации российской государственной символики и церемониалов, международному культурному обмену, совершенствованию исполнительского мастерства военных музыкантов оркестра ВВО.