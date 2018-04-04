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Военные музыканты ВВО выступят на международном фестивале «Труба мира-2018» в Пекине
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Военные музыканты ВВО выступят на международном фестивале «Труба мира-2018» в Пекине 

ТК «Звезда» 57 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Этот визит послужит популяризации российской государственной символики и церемониалов, международному культурному обмену, совершенствованию исполнительского мастерства военных музыкантов оркестра ВВО.
Военные музыканты Восточного военного округа (ВВО) завершили подготовку к пятому международному музыкальному фестивалю военных оркестров государств — членов ШОС «Труба мира — 2018», который состоится с 22 по 27 апреля в столице Китайской Народной Республики — Пекине.
Восточный военный округ на фестивале представит военный оркестр из Хабаровска — всего 50 музыкантов.
Творческий коллектив от ВВО исполнит старинные солдатские песни «Славны были наши деды», «Соловей», музыкальное произведение марш «Улан», а также марш «Прощание славянки» и ряд русских народных произведений.
Визит военной делегации послужит продвижению культурного разнообразия, популяризации российской государственной символики и церемониалов, международному культурному обмену, совершенствованию исполнительского мастерства военных музыкантов оркестра ВВО.
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