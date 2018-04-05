В Оренбуржье прошел первый в этом сезоне концерт Дениса Мацуева

Сегодня пианист дал первый в этом сезоне концерт в Оренбуржье.

Первыми в области услышать живую инструментальную музыку в исполнении известного мэтра посчастливилось жителям Кувандыка. На сцену ДК «Креолит» Денис Мацуев вышел вместе с заслуженным виолонечелистом России Андреем Ивановым и победительницей конкурса «Синяя птица» саксофонисткой Софьей Тюриной.

Всего же в рамках проекта «Рояльное движение» музыкант даст пять концертов в нашем регионе. Накануне для молодых музыкальных дарований округа здесь приобрели рояль фирмы Yamaha, который установили в Доме культуры «Криолит».

«Концерты в рамках «Рояльного движения» остаются в моем сердце на долгое время. Атмосфера, царящая на наших этих встречах, дорогого стоит. Этот рояль, я уверен, будет звучать под пальцами не только талантливых молодых людей, но и музыкантов, которые будут приезжать сюда и давать концерты», — поделился Денис Мацуев.

Напомним, что еще Денису Мацуеву предстоит выступить в Кваркено, Адамовке, Светлом, Ясном.