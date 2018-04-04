Дмитрий Ревякин посоветовал слушателям НАШЕго Радио петь почаще

В среду, 4 апреля 2018 года, ведущих утреннего шоу «Подъёмники» на «НАШЕм Радио» навестил бессменный лидер группы «Калинов Мост» Дмитрий Ревякин . Он поделился со слушателями «НАШЕго» своими творческими планами: группа активно трудится над альбомом «Даурия», который посвящен Забайкалью; уже определена форма и стилистика музыкальных композиций и ведутся работы над аранжировками. Кстати, средства на запись альбома «Калинов мост» собирает с помощью краудфандинга, а поддерживающие проект поклонники имеют прекрасную возможность получить самые разнообразные «лоты»: от цифровых версий «Даурии» до «вечного билета» на все концерты группы.

В 2018 году «Калинов мост» отмечает юбилей альбома «Оружие» — пластинке исполняется 20 лет. В связи с этой датой группа ждет всех поклонников на концерте 6 апреля в зале «Известия Hall» в Москве и 7 апреля в Санкт-Петербурге в клубе «Космонавт».

«Сыграем аж десять произведений с пластинки и еще несколько тех песен, которые очень любят наши поклонники», — пообещал музыкант в эфире радиостанции.

Харизматичный лидер сибирской группы рассказал Тане Борисовой, Александру Бону и Игорю Панькову о том, что любит петь в любых жизненных ситуациях, посоветовал всем петь почаще и не только песни «Калинова моста». Это, по словам Ревякина, «и помогает, и вдохновляет, и облагораживает».

Напомним, группа «Калинов мост» выступит на фестивале «НАШЕСТВИЕ» 2018, которое пройдет 3,4 и 5 августа в Большом Завидове Тверской области. На прощание Дмитрий Ревякин пожелал всем слушателям «НАШЕго Радио» не пропускать «Главное приключение года»:

«О прошлом «НАШЕСТВИИ» у меня самые прекрасные впечатления, потому что это было бесподобно!» — подчеркнул Ревякин.

Больше подробностей о визите лидера группы «Калинов мост» можно на сайте nashe.ru и в социальных сетях радиостанции!