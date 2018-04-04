В школе № 2007 состоялся фестиваль «Песня собирает друзей»

В марте в актовом зале школы состоялся VIII Открытый фестиваль авторской и популярной музыки «Песня собирает друзей». Об этом сообщается на сайте школы № 2007.

Фестиваль, ставший традиционным мероприятием школы, прошел в теплой, дружеской обстановке и содействовал творческому развитию учащихся, увлечённых идеей авторской и популярной песни.

В этом году наряду с учащимися и выпускниками нашей школы, в концертной программе Фестиваля принимали участие педагоги: Н. А. Ленская, В. В. Ховрина, Е. А. Емельянова, Д. В. Прокопенко. После выступления исполнителей состоялось награждение участников Фестиваля грамотами «За творческий вклад в развитие жанра „Авторская и популярная песня“. Программу Фестиваля подготовила и провела педагог-организатор, руководитель кружка „Авторская песня“ Т. Д. Светловская. Техническим сопровождением занималась социальный педагог школы О. Г. Царькова.