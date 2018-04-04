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В Сургуте пройдёт фестиваль современного искусства
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В Сургуте пройдёт фестиваль современного искусства 

Парламентская газета 47 минут назад
Фото: Парламентская газета
Персональная выставка курского художника Владимира Дайбова станет ключевым событием XIII фестиваля современного искусства «СтерхФест», который пройдёт в Сургуте, пишет Infox.ru.
Открытие XIII фестиваля современного искусства «СтерхФест» состоится 6 апреля в 16:00 в Галерее современного искусства «Стерх». Основные принципы фестиваля — популяризация современного искусства, эксперимент, просвещение.
Также в рамках мероприятия представляются выставки ведущих российских мастеров (при поддержке санкт-петербургского Музея Эрарта), премьеры новой музыки (часто — при поддержке Московской филармонии).
Музыкальную часть СверхФеста составят два проекта — Canto mistico и «Обское дикое барокко». Концерты пройдут 7-8 апреля и 12 мая. В них примут участие антрепризный оркестр Сургутской филармонии под управлением Станислава Дятлова и вокальный ансамбль Павла Шаромова из Новосибирска.
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