В Сургуте пройдёт фестиваль современного искусства

Персональная выставка курского художника Владимира Дайбова станет ключевым событием XIII фестиваля современного искусства «СтерхФест», который пройдёт в Сургуте, пишет Infox.ru.

Открытие XIII фестиваля современного искусства «СтерхФест» состоится 6 апреля в 16:00 в Галерее современного искусства «Стерх». Основные принципы фестиваля — популяризация современного искусства, эксперимент, просвещение.

Также в рамках мероприятия представляются выставки ведущих российских мастеров (при поддержке санкт-петербургского Музея Эрарта), премьеры новой музыки (часто — при поддержке Московской филармонии).