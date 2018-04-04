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В Алтайском крае пройдёт Всероссийский молодёжный театральный фестиваль
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В Алтайском крае пройдёт Всероссийский молодёжный театральный фестиваль 

Ревизор.ru 39 минут назад
Фото: Ревизор.ru
В фестивале будут участвовать 16 российских театров. В конкурсной программе будут представлены спектакли разных жанров и форматов. В афишу включены психологический триллер, фантастический детектив, фарс и судебная исповедь, диалоги, балет, танцы на льду, опера, интенсив по поиску себя в этом мире. В фестивале поучаствуют театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Альметьевска, Барнаула, Бийска, Прокопьевска. Впервые на фестивальной сцене представят свои постановки театры из Якутии, Ханты-Мансийского автономного округа, Абхазии, Карелии, Удмуртии. Конкурсные спектакли представят на сцене Молодёжного театра Алтая им. Валерия Золотухина, театра музыкальной комедии и театра драмы Василия Шукшина. Оценивать конкурсные постановки будет жюри, состоящее из томских, барнаульских, новосибирских экспертов.
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