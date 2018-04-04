Юные жители Выхина-Жулебина выступили на концерте «Музыка театра и кино»

В детской музыкальной школе имени Калинина состоялся концерт камерного ансамблевого музицирования учащихся классов сольфеджио методического объединения ДМШ и ДШИ ЮВАО г. Москвы «Музыка театра и кино».

В концерте приняли участие учащиеся пятых классов детской школы искусств № 14 района Выхино-Жулебино, занимающихся у преподавателей Ольги Афанасьевой и Елены Панариной.

«Ребята очень постарались и хорошо выступили на концерте», — сказано на сайте учреждения.

Напомним, что детская школа искусств расположена по адресу: Пронская улица, дом 9. (вт)