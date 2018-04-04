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Юные жители Выхина-Жулебина выступили на концерте «Музыка театра и кино»
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Юные жители Выхина-Жулебина выступили на концерте «Музыка театра и кино» 

Управа района Выхино-Жулебино 41 минуту назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В детской музыкальной школе имени Калинина состоялся концерт камерного ансамблевого музицирования учащихся классов сольфеджио методического объединения ДМШ и ДШИ ЮВАО г. Москвы «Музыка театра и кино».
В концерте приняли участие учащиеся пятых классов детской школы искусств № 14 района Выхино-Жулебино, занимающихся у преподавателей Ольги Афанасьевой и Елены Панариной.
«Ребята очень постарались и хорошо выступили на концерте», — сказано на сайте учреждения.
Напомним, что детская школа искусств расположена по адресу: Пронская улица, дом 9. (вт)
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