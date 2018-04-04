В Саратове пройдет концерт вокального коллектива VIVA

очередную встречу с публикой артисты назвали «Живу для тебя». Выступление состоится в саратовской филармонии. Начало концерта в 19.00.

— Интрига в том, что ViVA — это первый вокальный проект, объединивший в себе 5 солистов лучших оперных театров России и Европы, звезд мюзиклов, участников международных ТВ-шоу. Это новое прочтение известных хитов от классики до современной эстрады. Это безупречный вокал и искренность настоящих мужчин, — заинтриговали саратовцев организаторы концерта.