В Саратове пройдет концерт вокального коллектива VIVA 

очередную встречу с публикой артисты назвали «Живу для тебя». Выступление состоится в саратовской филармонии. Начало концерта в 19.00.
— Интрига в том, что ViVA — это первый вокальный проект, объединивший в себе 5 солистов лучших оперных театров России и Европы, звезд мюзиклов, участников международных ТВ-шоу. Это новое прочтение известных хитов от классики до современной эстрады. Это безупречный вокал и искренность настоящих мужчин, — заинтриговали саратовцев организаторы концерта.
Филипп Черкасов — представитель легендарной династии Черкасовых, обладатель Гран-при международного конкурса «Романсиады». В мире сложно найти концертный зал, где не звучал голос Михаила Давыдова. На сегодняшний день спектакли с участием Михаила собирают полны залы в театре «Геликон — опера». Александр Балыков — звезда первого сезона нашумевшего телевизионного шоу «Главная сцена», в котором он покорил своей искренностью лучших продюсеров страны. Василий Гурылёв — самый молодой участник коллектива, лирический тенор, который сорвал овации на фестивале Русской музыки и культуры в Марокко. Родион Паульс — обладатель одного из самых низких голосов в России, будучи студентом Академии хорового искусства он солировал на театральных сценах Японии, Германии, Польши, Франции. Гран-при международного конкурса «Bella voce», золотая медаль на ХIII Дельфийских играх в номинации «Академическое пение» говорят о его таланте многое.