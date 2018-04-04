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В Саратове пройдет концерт вокального коллектива VIVA
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В Саратове пройдет концерт вокального коллектива VIVA 

АиФ 41 минуту назад
Фото: АиФ
очередную встречу с публикой артисты назвали «Живу для тебя». Выступление состоится в саратовской филармонии. Начало концерта в 19.00.
— Интрига в том, что ViVA — это первый вокальный проект, объединивший в себе 5 солистов лучших оперных театров России и Европы, звезд мюзиклов, участников международных ТВ-шоу. Это новое прочтение известных хитов от классики до современной эстрады. Это безупречный вокал и искренность настоящих мужчин, — заинтриговали саратовцев организаторы концерта.
Филипп Черкасов — представитель легендарной династии Черкасовых, обладатель Гран-при международного конкурса «Романсиады». В мире сложно найти концертный зал, где не звучал голос Михаила Давыдова. На сегодняшний день спектакли с участием Михаила собирают полны залы в театре «Геликон — опера». Александр Балыков — звезда первого сезона нашумевшего телевизионного шоу «Главная сцена», в котором он покорил своей искренностью лучших продюсеров страны. Василий Гурылёв — самый молодой участник коллектива, лирический тенор, который сорвал овации на фестивале Русской музыки и культуры в Марокко. Родион Паульс — обладатель одного из самых низких голосов в России, будучи студентом Академии хорового искусства он солировал на театральных сценах Японии, Германии, Польши, Франции. Гран-при международного конкурса «Bella voce», золотая медаль на ХIII Дельфийских играх в номинации «Академическое пение» говорят о его таланте многое.
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