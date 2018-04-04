Глубочайший спиритический сеанс с духом Маэстро

Великолепное мультимедийное представление, созданное Дворцом искусств королевы Софии в Валенсии и Римским оперным театром в Термах Каракаллы, достойнейше подвело итог нынешнего фестиваля. Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением испанского дирижера Антонио Мендеса исполнил «Римскую трилогию» итальянского композитора Отторино Респиги. По воле творческого импульса оперного режиссера Карлуса Падриссы (Испания) и видеорежиссера Эммануэля Карлье (Франция) история и красота Вечного города предстала в объемных проекциях, в мистерии огня, воды и света. Ольга Ростропович . Фото: pavolga.com Безупречный музыкально-эстетический вкус бессменного художественного руководителя Ольги Ростропович как никогда украсил программу нынешнего IX Международного фестиваля Мстислава Ростроповича настоящими исполнительскими сокровищами. И само имя легендарного Маэстро магнетически притягивает лучшие «артистические силы».

29 марта «Эталонное» во всех смыслах выступление Камерного оркестра «Вена-Берлин» под управлением «играющего» дирижера-скрипача Райнера Хонека (Австрия) состоялось с австрийским пианистом Рудольфом Бухбиндером вместо получившего травму виолончелиста Готье Капюсона. В условиях форс-мажора пианист прилетел в Москву всего на пять часов для совместного музицирования. Память великого Ростроповича обязывает. Фото: afisha.yandex.ru Высочайшая культура звука музыкантов-солистов двух лучших филармонических оркестров Европы, Венского и Берлинского, покоряла от первой до последней ноты. Мягкое бархатистое звучание, благородный аристократизм исполнения выдавал настоящую музыкантскую «породу». Лучезарный Моцарт пленял в «Маленькой ночной серенаде» изящной камерностью манеры игры струнников «Вена-Берлин». А в симфонии n 29 ля-мажор Моцарт заблистал «воспитанностью» духовиков-берлинцев.

Пианист Рудольф Бухбиндер — это, вообще, личность эпохи Венского классицизма, носитель и первоисточник стиля. Кажется, что он перевоплощение Моцарта или Гайдна, или Бетховена. Концерт № 9 для фортепиано с оркестром Моцарта и Концерт № 11 для фортепиано с оркестром Гайдна в его исполнении можно смело назвать: «Вы — само совершенство». Рудольф Бухбиндер. Фото: m24.ru

Когда звучит столь совершенное исполнение оркестра и пианиста, ясное и стройное в своей классичности, идеально сдержанное в своей выразительности, кажется, все становится совершеннее. Мысли и чувства упорядочиваются, уравновешиваются и наступает внутренняя гармония. Камерный оркестр «Вена-Берлин» — источник гармонии профессионального совершенства.

2 апреля в первый день Страстной недели московская публика услышала одно из самых грандиозных и глубоких произведений И. С. Баха «Страсти по Матфею». Под управлением Эноха цу Гуттенберга Оркестр KlangVerwaltung, Хор KlangVerwaltung и Мюнхенский хор мальчиков исполнили духовную ораторию для солистов, двух хоров, двух оркестров на сюжет из Евангелия от Матфея. Не я одна испытала настоящее духовное потрясение. Более трех часов длящееся произведение в интерпретации немецких музыкантов не содержало ни одного пустого звука, слова, взгляда, жеста. Все было заполнено предельной глубиной мыслей и чувств. Дирижер Энох цу Гуттенберг, настоящий музыкальный «пастырь», вел свою оркестровую и вокальную «паству» через трудности колоссального замысла протестанта Баха. Солисты — Сибилла Рубенс, Ингеборг Данц, Даниэль Йоханнсен, Мауро Петер, Самуэль Хассельхорн, Томас Ласке, замечательные инструменталисты и хоровики покорили религиозную, человеческую и музыкальную высоту баховского творения, при всей ее недосягаемости. Энох цу Гуттенберг. Фото: mjb.pl Из тебя сначала вытянули все чувства, а потом переполнили до краев. Все мы, участники-слушатели, стремились получить какое-либо «сообщение», послание от души умершего гения. Глубочайший спиритический сеанс, на который способно только великое искусство. Через музыку мы общаемся с Бахом.

Фестиваль Ростроповича и музыка, звучащая на нем, дает нам возможность общаться с духом Ростроповича, его огромной музыкантской и человеческой душой. Это и есть память.

И, наконец, необычный финал фестиваля.

Симфонический триптих «Римская трилогия» Отторино Респиги (1879-1936) посвящён трём символам Рима — фонтанам, итальянским соснам пиниям и римским праздникам. Идеи и образы композитора в симфонических поэмах «Фонтаны Рима» (1916), «Пинии Рима» (1924) и «Празднества Рима (1926) вызвали необозримый полет фантазии создателей представления. В своем искусстве видео-арта они соединили живопись, скульптуру, архитектуру, хореографию, кино с музыкой Респиги. Необыкновенно органично и незабываемо зрелищно. Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского под управлением испанского дирижера Антонио Мендеса даже в условиях акустически не самого хорошего зала Кремлевского дворца звучал мощно и монолитно, грандиозной тысячелетней историей Вечного города.

Ольга Ростропович уже неоднократно подтвердила, что у фестиваля Мстислава Ростроповича полностью готова программа на следующий год.