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Благотворительный фестиваль ко дню рождения фонда AdVita
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Благотворительный фестиваль ко дню рождения фонда AdVita 

Ezhikezhik.ru 50 минут назад
Фото: Ezhikezhik.ru
7 апреля 2018 года AdVita приглашает на второй благотворительный фестиваль ко дню рождения фонда — в 2018 году ему исполняется 16 лет. Концерт организован в сотрудничестве с выдающимся петербургским музыкальным коллективом — камерным оркестром Дивертисмент под руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа — и Новой сценой Александринского театра.
Фестиваль «Один день из жизни» — это четыре концерта в один день. В программе — четыре части, во второй будут читать детские стихи Олега Григорьева и будет музыка композитора Андрея Петрова. Так что можно сходить на прекрасный концерт и помочь одному из старейших российских фондов
Полная программа фестиваля и билеты онлайн — по ссылке.
Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») создан врачами и волонтерами для поддержки детей и взрослых с онкологическими заболеваниями и онкологических отделений больниц. Задача фонда AdVita — обеспечивать доступ к современной медицине как можно большему количеству людей.
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