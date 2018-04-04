Благотворительный фестиваль ко дню рождения фонда AdVita

7 апреля 2018 года AdVita приглашает на второй благотворительный фестиваль ко дню рождения фонда — в 2018 году ему исполняется 16 лет. Концерт организован в сотрудничестве с выдающимся петербургским музыкальным коллективом — камерным оркестром Дивертисмент под руководством заслуженного артиста России Ильи Иоффа — и Новой сценой Александринского театра.

Фестиваль «Один день из жизни» — это четыре концерта в один день. В программе — четыре части, во второй будут читать детские стихи Олега Григорьева и будет музыка композитора Андрея Петрова . Так что можно сходить на прекрасный концерт и помочь одному из старейших российских фондов

Полная программа фестиваля и билеты онлайн — по ссылке.

Благотворительный фонд AdVita («Ради жизни») создан врачами и волонтерами для поддержки детей и взрослых с онкологическими заболеваниями и онкологических отделений больниц. Задача фонда AdVita — обеспечивать доступ к современной медицине как можно большему количеству людей.