Названы первые исполнители Roof Music Fest

Организаторы музыкального фестиваля объявили первую пятерку исполнителей, выступление которых пройдет на крышах Петербурга этим летом.

В числе музыкантов, которые примут участие в мероприятии, называют Therr Maitz (выступят 6 июня), SunSay (8 июня), Billy's band (14 июня), «Танцы Минус» (21 июня) и Варвара Визбор (19 июля).

Большинство исполнителей, которых пригласили на фестиваль, конечно, пока держат в секрете. Не называют и имя музыканта, который выступит на открытии Roof Music Fest, которое запланировано на 31 мая. За анонсами можно следить на сайте фестиваля.

Напомним, что музыкальный фестиваль Roof Music Fest проводится с 2012 года и этим летом отметит свое семилетие.