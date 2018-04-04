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Названы первые исполнители Roof Music Fest
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Названы первые исполнители Roof Music Fest 

Рамблер 1 час назад
Фото: @RoofMusicFest
Организаторы музыкального фестиваля объявили первую пятерку исполнителей, выступление которых пройдет на крышах Петербурга этим летом.
В числе музыкантов, которые примут участие в мероприятии, называют Therr Maitz (выступят 6 июня), SunSay (8 июня), Billy's band (14 июня), «Танцы Минус» (21 июня) и Варвара Визбор (19 июля).
Большинство исполнителей, которых пригласили на фестиваль, конечно, пока держат в секрете. Не называют и имя музыканта, который выступит на открытии Roof Music Fest, которое запланировано на 31 мая. За анонсами можно следить на сайте фестиваля.
Напомним, что музыкальный фестиваль Roof Music Fest проводится с 2012 года и этим летом отметит свое семилетие.
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