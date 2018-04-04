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Музыку народов мира исполнили в клубе «Атом» Хорошево-Мневников
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Музыку народов мира исполнили в клубе «Атом» Хорошево-Мневников 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В клубе «Атом» прошел концерт ведущего творческого коллектива Москвы вокального ансамбля «Vivo voce». Прозвучала русская, испанская, норвежская музыка, народные песни в обработке всемирно известных композиторов.
— На сцену вышли солисты «Vivo voce» Людмила Калинина (фортепиано), Галина Перфильева, Евгения Малеева, Людмила Плащук. Зрители услышали арию Снегурочки из одноименной оперы Николая Римского-Корсакова как ярчайший пример русского народного распева; «Песню Сольвейг» Эдварда Грига; китайские музыкальные мотивы на стихи Бо Дзюи в музыке русского композитора Эдиссона Денисова. Музыкальное путешествие получилось обширным и разносторонним, — сообщили в пресс-службе клуба «Атом».
Подобные музыкальные встречи ежемесячно проходят в клубе «Атом» в рамках деятельности клуба любителей классической музыки «Ноктюрн». (ео)
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