В «Зарядье» сыграет Сводный детский духовой оркестр

МОСКВА 4 апр — РИА Новости . 12 мая в московском парке «Зарядье» состоится Смотр-конкурс детских духовых оркестров «Спасская башня детям».

rightВ 2017 году новшеством смотра-конкурса стало выступление Сводного детского духового оркестра.

В 2018 году смотр-конкурс пройдет на сцене Большого амфитеатра парка «Зарядье». Новая площадка позволит сделать музыкальный праздник более интересным и познавательным как для участников, так и для гостей. «Зарядье» — не просто парк, это новый тип общественного пространства, где природа и технологии, просвещение и развлечения, история и современность соединяются и дополняют друг друга.

Талант и мастерство молодых музыкантов будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из видных деятелей в сфере духового и оркестрового исполнительства. Победители получат право выступить в финале Фестиваля, который пройдет без определения победителей с 24 по 26 августа на Красной площади на сцене Детского городка Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»

Детский духовой оркестр

Подробнее узнать о том, как стать участником Смотра-конкурса детских духовых оркестров «Спасская башня детям» и выступить в составе детского Сводного оркестра можно на официальном сайте организаторов.