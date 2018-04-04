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В «Зарядье» сыграет Сводный детский духовой оркестр
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В «Зарядье» сыграет Сводный детский духовой оркестр 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА 4 апр — РИА Новости. 12 мая в московском парке «Зарядье» состоится Смотр-конкурс детских духовых оркестров «Спасская башня детям».
rightВ 2017 году новшеством смотра-конкурса стало выступление Сводного детского духового оркестра.
В 2018 году смотр-конкурс пройдет на сцене Большого амфитеатра парка «Зарядье». Новая площадка позволит сделать музыкальный праздник более интересным и познавательным как для участников, так и для гостей. «Зарядье» — не просто парк, это новый тип общественного пространства, где природа и технологии, просвещение и развлечения, история и современность соединяются и дополняют друг друга.
Талант и мастерство молодых музыкантов будет оценивать профессиональное жюри, состоящее из видных деятелей в сфере духового и оркестрового исполнительства. Победители получат право выступить в финале Фестиваля, который пройдет без определения победителей с 24 по 26 августа на Красной площади на сцене Детского городка Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня»
Детский духовой оркестр
Подробнее узнать о том, как стать участником Смотра-конкурса детских духовых оркестров «Спасская башня детям» и выступить в составе детского Сводного оркестра можно на официальном сайте организаторов.
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