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Тимати выпустил «Херовую песню»
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Тимати выпустил «Херовую песню» 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
Рэпер Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, записал «****** [Херовую] песню» про измены. Трек опубликован на YouTube-канале хип-хоп-исполнителя.
В композиции Тимати не только читает рэп, но и поет. Музыкант рассказывает о том, как узнал об измене своей девушки, после чего подружился с ее любовником. Спустя много лет он встречает бывшую возлюбленную в банке и изменяет с ней своей жене.
Ролик с композицией собрал более 3,4 тысячи лайков с момента публикации. В комментариях к песне некоторые пользователи отметили соответствие названия песни ее качеству. «По достоинству оценил свое творчество», — написал Халил Мусаев. Другие пожаловались на то, что Тимати начал петь.
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