Тимати выпустил «Херовую песню»

Рэпер Тимур Юнусов , известный под псевдонимом Тимати, записал «****** [Херовую] песню» про измены. Трек опубликован на YouTube-канале хип-хоп-исполнителя.

В композиции Тимати не только читает рэп, но и поет. Музыкант рассказывает о том, как узнал об измене своей девушки, после чего подружился с ее любовником. Спустя много лет он встречает бывшую возлюбленную в банке и изменяет с ней своей жене.