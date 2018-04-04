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Творческий дуэт «Мотив» выступит с концертом в Лианозове
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Творческий дуэт «Мотив» выступит с концертом в Лианозове 

Управа района Лианозово 1 час назад
Фото: Управа района Лианозово
Концерт дуэта «Мотив» — лауреата российских и международных конкурсов авторской песни — пройдет 5 апреля в библиотеке №57 района Лианозово. Как рассказал заведующий учреждением культуры Олег Климов, Марк Аксенов (стихи, гитара, вокал) и Светлана Ермакова (стихи, гитара, вокал) представят коллекцию музыки различных жанров, времен и народов.
— Кроме того, в рамках мероприятия Марк Аксенов презентует гостям авторский сборник стихов «Игры со временем», — уточнил Олег Климов.
Всех желающих от 12 лет и старше приглашают к 18.00. Напомним, адрес библиотеки №57: Алтуфьевское шоссе, д. 91. Вход свободный. (вт)
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