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ЮНЕСКО берет под свою эгиду красноярский фестиваль «Мир Сибири»
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ЮНЕСКО берет под свою эгиду красноярский фестиваль «Мир Сибири» 

АиФ Красноярск 22 минуты назад
Фото: АиФ Красноярск
Фестиваль музыки и ремесел «Мир Сибири» на настоящий момент единственное культурное мероприятие в нашем крае, которое удостоилось внимания международной организации и получило такой высокий статус. Комиссия ЮНЕСКО считает проведение фестиваля, не только подтверждает роль культуры как универсального языка, но и служит важным вкладом в укрепление межкультурного диалога. Вот уже 15 лет послушать этническую музыку и полюбоваться трудом сибирских ремесленников приезжает по 30 тысяч человек ежегодно! В фестиваль пройдет в Шушенском с 13 по 15 июля.
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