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Группа Принса выступит в Москве
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Группа Принса выступит в Москве 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
В Москве на фестивале «Усадьба Jazz» выступит группа американского певца Принса The New Power Generation. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 4 апреля.
Коллектив выступит с программой Celebrating Prince, посвященной артисту, который скончался в 2016 году. Музыканты исполнят такие хиты, как Purple Rain и Nothing Compares 2U.
Фестиваль пройдет 2-3 июня на территории усадьбы «Архангельское».
В лайн-апе «Усадьбы Jazz 2018» также такие исполнители, как певица Ёлка, французская группа AYWA, австралийская певица Peruquois. Одним из хэдлайнеров станет группа «АукцЫон».
Также в программе заявлены бывший солист группы 5’Nizza SunSay, басист Richard Bona, Алексей Архиповский, Mark Eliyahu, Donny McCaslin и Игорь Бутман.
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