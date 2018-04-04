Группа Принса выступит в Москве

Москве на фестивале «Усадьба Jazz» выступит группа американского певца Принса The New Power Generation. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 4 апреля.

Коллектив выступит с программой Celebrating Prince, посвященной артисту, который скончался в 2016 году. Музыканты исполнят такие хиты, как Purple Rain и Nothing Compares 2U.

Фестиваль пройдет 2-3 июня на территории усадьбы «Архангельское».