Эмир Кустурица и Camerata: в Архангельске пройдет большой Пасхальный фестиваль

Большой Пасхальный фестиваль стартует в Архангельске уже 10 апреля. Гостей масштабного события ждет встреча с вокальной группой Camerata из Белоруссии, Эмиром Кустурицей и другие сюрпризы.

11 апреля в 15:00 в Кирхе артисты Поморской филармонии дадут праздничный благотворительный концерт.

15 апреля в 16:00 в Биржевом зале Гостиных дворов откроется вечер украинской народной и авторской музыки «Ой, зійшла зоря». Легенда украинского фольклора Василий Жданкин и его дочь Анастасия привезут из Тернопольской области жемчужины своей самобытной музыкальной культуры.

17 апреля в 19:00 легендарный Эмир Кустурица и сербская фолк-рок-группа The No Smoking Orchestra выступит с программой из лучших хитов в Архангельском театре драмы. В 17:00 22 апреля фестиваль закроется в Камерном зале.