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Эмир Кустурица и Camerata: в Архангельске пройдет большой Пасхальный фестиваль
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Эмир Кустурица и Camerata: в Архангельске пройдет большой Пасхальный фестиваль 

29.ru 23 минуты назад
Фото: 29.ru
Большой Пасхальный фестиваль стартует в Архангельске уже 10 апреля. Гостей масштабного события ждет встреча с вокальной группой Camerata из Белоруссии, Эмиром Кустурицей и другие сюрпризы.
11 апреля в 15:00 в Кирхе артисты Поморской филармонии дадут праздничный благотворительный концерт.
15 апреля в 16:00 в Биржевом зале Гостиных дворов откроется вечер украинской народной и авторской музыки «Ой, зійшла зоря». Легенда украинского фольклора Василий Жданкин и его дочь Анастасия привезут из Тернопольской области жемчужины своей самобытной музыкальной культуры.
17 апреля в 19:00 легендарный Эмир Кустурица и сербская фолк-рок-группа The No Smoking Orchestra выступит с программой из лучших хитов в Архангельском театре драмы. В 17:00 22 апреля фестиваль закроется в Камерном зале.
— В прошлом апреле северная публика уже познакомилась со знаменитым Праздничным хором Свято-Данилова монастыря. Готовы к сюрпризу? Солисты полюбившегося коллектива Александр Корогод (тенор), Юрий Барков (баритон) и Денис Денисов (тенор) возвращаются в Архангельск! Хотите ещё новость? Они выступят вместе с Архангельским филармоническим камерным оркестром под руководством Владимира Онуфриева. Невероятно ценная творческая коллаборация, — сообщили в филармонии.
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