Юные вокалисты из Бибирева выступили в Центральном доме Российской армии имени Фрунзе

Вокальный ансамбль «Мы вместе» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» принял участие в концерте «Новые песни России», который прошел в Центральном доме Российской армии имени Фрунзе в минувшую субботу. Об этом сообщили в администрации учреждения.

— Коллектив «Мы вместе», безусловно, стал украшением концертной программы. В этот вечер на сцене воспитанники ансамбля исполнили несколько песен руководителя коллектива, своего педагога и композитора Александра Ермолова , — рассказали в администрации ЦДЮТ «Бибирево».

Там отметили, что ансамбль также был награжден грамотой за высокое исполнительское мастерство и активную творческую деятельность. (вт)