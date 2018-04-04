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Юные вокалисты из Бибирева выступили в Центральном доме Российской армии имени Фрунзе
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Юные вокалисты из Бибирева выступили в Центральном доме Российской армии имени Фрунзе 

Управа района Бибирево 11 минут назад
Фото: Управа района Бибирево
Вокальный ансамбль «Мы вместе» центра детского и юношеского творчества «Бибирево» принял участие в концерте «Новые песни России», который прошел в Центральном доме Российской армии имени Фрунзе в минувшую субботу. Об этом сообщили в администрации учреждения.
— Коллектив «Мы вместе», безусловно, стал украшением концертной программы. В этот вечер на сцене воспитанники ансамбля исполнили несколько песен руководителя коллектива, своего педагога и композитора Александра Ермолова, — рассказали в администрации ЦДЮТ «Бибирево».
Там отметили, что ансамбль также был награжден грамотой за высокое исполнительское мастерство и активную творческую деятельность. (вт)
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