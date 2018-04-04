Симфонические этюды Рахманинова прозвучали на Энергетической

В библиотеке № 118 района Лефортово, которая расположена на Энергетической улице, прошел вечер-портрет «Симфонические этюды Рахманинова». Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.

— Для гостей библиотеки прозвучали прекрасные произведения на музыку русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова . Он синтезировал в своем творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ, а также традиции западноевропейской музыки, и создал свой оригинальный стиль, — сообщили в администрации.

Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Энергетическая, дом 4. (вт)