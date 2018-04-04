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Симфонические этюды Рахманинова прозвучали на Энергетической
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Симфонические этюды Рахманинова прозвучали на Энергетической 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
В библиотеке № 118 района Лефортово, которая расположена на Энергетической улице, прошел вечер-портрет «Симфонические этюды Рахманинова». Об этом рассказали в администрации учреждения культуры.
— Для гостей библиотеки прозвучали прекрасные произведения на музыку русского композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Он синтезировал в своем творчестве принципы петербургской и московской композиторских школ, а также традиции западноевропейской музыки, и создал свой оригинальный стиль, — сообщили в администрации.
Напомним, что библиотека расположена по адресу: улица Энергетическая, дом 4. (вт)
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