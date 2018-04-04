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Гренландские киты поют для самок в стиле «джаз»
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Гренландские киты поют для самок в стиле «джаз» 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Гренландские киты поют «сутки напролет» во время брачного периода. Американские ученые выяснили, что морские обитатели исполняют более ста различных песен с ноября по март.
Оказалось, что каждый год животные «придумывают» новую музыку, чтобы привлечь партнеров. Их «композиции» отличаются от песен остальных китов. Кроме того, самцы других видов в брачный период исполняют одни и те же песни.
По словам океанографов, музыка горбатых китов напоминает классические мелодии, а гренландских — джаз, сообщает "Мир 24".
Биологам удалось записать 184 «трэка» млекопитающих. Они намерены выяснить, почему пение гренландских китов изменилось со временем.
Гренландский кит внесен в Красную книгу России. Представители вида обитают в Чукотском и Беринговом морях. Современная популяция оценивается в 10 тысяч особей.
Необычный случай с участием кита произошел в январе в Тихом океане. Животное спасло женщину-биолога, на которую напала тигровая акула. 25-тонный гигант закрыл женщину грудным плавником, толкая ее головой от акулы. В это же время второй кит отвлекал хищницу, хлопая по воде хвостом.
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