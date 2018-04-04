Концерт классической музыки для детей пройдет в «Царицыне»

Римский-Корсаков, Лядов, Стравинский — произведения этих знаменитых композиторов наполнят Музыкальную гостиную Большого дворца в музее-заповеднике «Царицыно» 12 апреля.

«Музыкальные сказки» — цикл концертных программ для детей, посвященный «волшебным» классическим мелодиям. В этот раз в «Царицыне» прозвучат известные вещи композиторов Римского-Корсакова, Лядова и Стравинского. Изюминкой праздника станет интерактивная презентация работ художников Шишкина, Левитана и Васнецова.

— Картины будто оживляют образы героев, помогая маленьким зрителям окунуться в мир сказки, — отмечается на официальном сайте музея-заповедника.

Исполнят музыкальные произведения лауреат международных конкурсов контрабасист Константин Уваров, солисты «Контрабас-квартета», лауреаты международных конкурсов скрипачки Лола Уварова и Елена Тарлинская, а также альтист Петр Дельнов. Последний, кстати, не только сыграет, но и расскажет юным ценителям классической музыки о создании той или иной вещи.

Пройдет концерт в 12:00.

Фото: музей-заповедник «Царицыно»