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Концерт классической музыки для детей пройдет в «Царицыне»
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Концерт классической музыки для детей пройдет в «Царицыне» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 2 часа назад
Фото: Борисовские пруды
Римский-Корсаков, Лядов, Стравинский — произведения этих знаменитых композиторов наполнят Музыкальную гостиную Большого дворца в музее-заповеднике «Царицыно» 12 апреля.
«Музыкальные сказки» — цикл концертных программ для детей, посвященный «волшебным» классическим мелодиям. В этот раз в «Царицыне» прозвучат известные вещи композиторов Римского-Корсакова, Лядова и Стравинского. Изюминкой праздника станет интерактивная презентация работ художников Шишкина, Левитана и Васнецова.
— Картины будто оживляют образы героев, помогая маленьким зрителям окунуться в мир сказки, — отмечается на официальном сайте музея-заповедника.
Исполнят музыкальные произведения лауреат международных конкурсов контрабасист Константин Уваров, солисты «Контрабас-квартета», лауреаты международных конкурсов скрипачки Лола Уварова и Елена Тарлинская, а также альтист Петр Дельнов. Последний, кстати, не только сыграет, но и расскажет юным ценителям классической музыки о создании той или иной вещи.
Пройдет концерт в 12:00.
Фото: музей-заповедник «Царицыно»
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