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Приморская певица Анастасия Мещерякова представила новый клип на песню «Кроме меня»
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Приморская певица Анастасия Мещерякова представила новый клип на песню «Кроме меня» 

Prim.News 2 часа назад
Группа вышла из творческого отпуска.
Приморская певица Анастасия Мещерякова, лидер группы mescheryakova, выпустила видеоклип на свою песню «Кроме меня».
«Эту песню вы уже могли слышать на наших концертах и, наконец, мы готовы представить её в записи. Мы были в творческом отпуске несколько месяцев, после чего, отбросив все сомнения, взялись за работу и разрешили себе делать всё, что хочется. Так мы поняли, что снова хотим снять клип. Сами. С этой целью посреди ночи мы захватили Hostel VLADIVOSTOK и начали там неистовое светопреставление. Соучастниками были Василиса Вакилова и Alexandra Vain. Никто из постояльцев не пострадал. Мы очень любим эту работу и гордимся ей. Делимся с вами и отпускаем её в мир с легким сердцем», — рассказали музыканты своим поклонникам.
Для справки, mescheryakova — сольный проект владивостокской вокалистки Анастасии Мещеряковой в жанре indie-pop.
Ранее Анастасия принимала участие как вокалистка и автор песен в таких проектах, как «Патифон» и Gospel Tramp, в составе последних выступала на фестивалях V-ROX-2014 и V-ROX-2015. На V-ROX-2016 она выступила уже в рамках проекта mescheryakova.
Первое выступление mescheryakova состоялось в рамках «Битвы за V-ROX», где группа была высоко оценена жюри. За два месяца существования mescheryakova успела отметиться концертами на главных концертных площадках города, в Mumiy Troll Music Bar и BSB Club, а также на центральной площади, Спортивной набережной и других, отмечается на сайте V-ROX.
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