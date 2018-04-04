Группа starcardigan прокомментировала решение об отмене фестиваля V-ROX в 2018 году

V-ROX стал для starcardigan фестивалем возможностей.

Музыканты владивостокской инди-группы starcardigan прокомментировали решение организаторов международного фестиваля-конференции V-ROX отказаться от его проведения в 2018 году в привычном формате из-за нехватки финансирования.

— В свете последних событий с V-ROX Festival, о которых вы все слышали, группа starcardigan не может остаться безучастной, так скажем. И вот, что хочется озвучить. Если этого больше никогда не повторится, то даже самые нейтральные из вас через пару лет отсутствия поймут, насколько это было важно. Мы играли на V-ROX аж три раза: от самого начала группы до становления и появления своего звучания. И все наши гастроли в Азии (шесть турне в Китай, Корею, Монголию) прямым или косвенным способом связаны с V-ROX. Нас никто не таскал за ручку: мы сами знакомились с людьми, сами налаживали связи, сами приезжали, и всегда, в любой стране неизменно говорили: «Starcardigan — это группа от V-ROX. Мы представляем как актуальную музыку своей страны, так и фестиваль своей страны». Но наc никто никогда об этом не просил. И хочется подчеркнуть: этого и не было нужно. От V-ROX каждый мог взять свое — взял тот, кто этого хотел. Это был фестиваль возможностей.

К сожалению, вероятно, это событие все же опередило время и менталитет сегодняшних реалий Дальнего Востока. Хорошее дело требует хороших денег. Большие задачи — большие деньги. Это касается как фестивалей, так и отдельных групп. И это единственное, что нужно исправить. Мечта как отдельных отчаянных энтузиастов, так и тысяч зрителей и слушателей — невыживаема без поддержки ресурсами.

Ранее стало известно, что организаторы владивостокского международного музыкального фестиваля-конференции V-ROX выступили со специальным обращением.

«В 2018 году заявки от музыкантов на участие в фестивале V-ROX во Владивостоке приниматься не будут. К сожалению, в связи с общими экономическими затруднениями мы не смогли найти возможности для достаточного финансирования фестиваля в том виде, в котором он существовал пять лет», — говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Фестиваль V-ROX намерен продолжить работу в новом формате, который еще предстоит разработать. «Если вам небезынтересна дальнейшая судьба V-ROX во Владивостоке, мы будем рады, если вы поделитесь с нами своими мыслями и предложениями, пишите: info@vrox.org», — призвали организаторы.

Ранее на протяжении нескольких лет фестиваль V-ROX традиционно собирал заявки от иногородних и иностранных музыкантов на выступления во Владивостоке. При этом вход на концерты был свободным.