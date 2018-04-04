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Шоу-проект «Площадь Согласия». 4 апреля
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Шоу-проект «Площадь Согласия». 4 апреля 

Вечерняя Москва 1 час назад
Участники:
Группа DAHAKA
Жюри:
Игорь Сандлер — музыкальный продюсер
Леонид Гуткин — музыкант группы «Автограф» и председатель комиссии
Дмитрий Четвергов — гитарист-виртуоз
Александр Левшин — Заслуженный артист РФ
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