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Шоу-проект «Площадь Согласия». 4 апреля
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Шоу-проект «Площадь Согласия». 4 апреля
Вечерняя Москва
1 час назад
Комментарии
Участники:
Группа DAHAKA
Жюри:
Игорь Сандлер
— музыкальный продюсер
Леонид Гуткин
— музыкант группы «Автограф» и председатель комиссии
Дмитрий Четвергов
— гитарист-виртуоз
Александр Левшин
— Заслуженный артист РФ
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