4 апреля в эфире совместного проекта «Вечерней Москвы» и продюсерского центра Игоря Сандлера «Площадь Согласия» выступила группа DAHAKA.
Коллектив образован в Москве в 2010 году и экспериментирует с разными стилями, но остается верным классической рок-музыке. Группа состоит из четырех участников: вокалист Игорь Рудаков, бас-гитарист Антон Макаров, барабанщик Евгений Стадниченко и гитарист Алексей Архангельский.
Оценивали их мэтры отечественного шоу-бизнеса — гитарист-виртуоз Дмитрий Четвергов, музыкант и режиссер Александр Левшин, композитор и председатель жюри Леонид Гуткин, продюсер Игорь Сандлер.
Буквально накануне, 3 апреля, продюсерский центр Сандлера провел в столице «Вечер памяти ушедших музыкантов», на котором известные исполнители вспоминали коллег, которых уже нет — Александра Барыкина, Виктора Цоя, Владимира Высоцкого, Игоря Талькова, Александра Монина и других.
Своими впечатлениями поделился и руководитель сетевого вещания «Вечерней Москвы» Игорь Настенко:
— Ребят, это так здорово, — восхитился он. — Я утверждаю, что русский язык все-таки прозвучал в ваших песнях. Удалось! Вы доставили нам удовольствие. Кстати, сегодня нас смотрели 43 тысячи пользователей «ВКонтакте»!
Проект «Площадь Согласия» стал важным не только для ее участников, получающих шанс заявить о себе и выслушать мнение музыкальных экспертов, но и для самих членов жюри.
— Для меня каждый раз праздник — приезжать сюда, в легендарную «Вечерку» на «Площадь Согласия». Где еще можно увидеть такое количество молодых талантливых людей, — сказал Александр Левшин.
Напоминаем, что «Площадь Согласия» выходит в эфир в 20:00 каждую среду в рамках сетевого вещания газеты «Вечерняя Москва». Смотрите наш проект, читайте о нашем проекте, присоединяйтесь к нашему проекту!
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