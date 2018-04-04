Время удивлять: на «Площади Согласия» — группа DAHAKA

4 апреля в эфире совместного проекта «Вечерней Москвы» и продюсерского центра Игоря Сандлера «Площадь Согласия» выступила группа DAHAKA.

Своими впечатлениями поделился и руководитель сетевого вещания «Вечерней Москвы» Игорь Настенко:

— Ребят, это так здорово, — восхитился он. — Я утверждаю, что русский язык все-таки прозвучал в ваших песнях. Удалось! Вы доставили нам удовольствие. Кстати, сегодня нас смотрели 43 тысячи пользователей «ВКонтакте»!

Проект «Площадь Согласия» стал важным не только для ее участников, получающих шанс заявить о себе и выслушать мнение музыкальных экспертов, но и для самих членов жюри.

— Для меня каждый раз праздник — приезжать сюда, в легендарную «Вечерку» на «Площадь Согласия». Где еще можно увидеть такое количество молодых талантливых людей, — сказал Александр Левшин.

Напоминаем, что «Площадь Согласия» выходит в эфир в 20:00 каждую среду в рамках сетевого вещания газеты «Вечерняя Москва» . Смотрите наш проект, читайте о нашем проекте, присоединяйтесь к нашему проекту!

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