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Уволен главный дирижер Ульяновского симфонического оркестра Олег Зверев
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Уволен главный дирижер Ульяновского симфонического оркестра Олег Зверев 

АиФ — Ульяновск 2 часа назад
Фото: АиФ – Ульяновск
4 апреля дирижер губернаторского симфонического оркестра Олег Зверев был вызван в региональный Минкульт, от главы которого Ольги Мезиной узнал, что подходящий к концу трудовой контракт продлен с ним не будет.
Кроме того решено, что на место главного дирижера приглашен 36-летний Илья Дербилов — выпускник Санкт-Петерургской консерватории, окончивший в этом вузе еще и аспирантуру.
Илья Дербилов был хормейстером в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, дирижером в театре оперы и балета Санкт-Петербургской консерватории, руководил Дальневосточным академическим симфоническим оркестром. Дирижировал симфоническим оркестром капеллы Санкт-Петербурга, Омским, Красноярским, Тамбовским, Карельским симфоническими оркестрами, два года являлся приглашенным дирижером оркестра в Сеуле. В 2012 году вернулся в капеллу Санкт-Петербурга в качестве второго дирижера хора и симфонического оркестра.
Олег Зверев занимает должность главного дирижера ульяновского симфонического оркестра шесть лет. Известие об увольнении дирижер получил непосредственно перед юбилейной датой. Нынешний сезон для оркестра — 50-й, а дата его создания приходится на апрель, юбилейный концерт назначен на 14 число.
Ольга Мезина пояснила такой шаг со стороны Минкульта «профилактикой творческого застоя».
АиФ — Ульяновск: последние новости
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