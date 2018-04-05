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Лидер Rainbow Ричи Блэкмор рассказал, что хотел бы встретиться с Медведевым
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Лидер Rainbow Ричи Блэкмор рассказал, что хотел бы встретиться с Медведевым 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Лидер группы Rainbow и сооснователь Deep Purple Ричи Блэкмор рассказал РИА Новости, что хотел бы встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, но думает, что у него не будет на это времени.
Блэкмор даст концерты в России со своей воссоединенной группой Rainbow и программой Memories in Rock 2018 8 апреля в СК «Олимпийский» в Москве и 11 апреля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Группа Deep Purple неоднократно посещала с концертами Россию, где у нее много поклонников, в том числе Медведев. Неувядающий интерес к творчеству Deep Purple наглядно проявился и во время беспрецедентного турне группы по городам России несколько лет назад, когда все концерты коллектива прошли с аншлагами.
"Я бы хотел встретиться с ним (Дмитрием Медведевым — ред.). Я не приглашал его на концерт, потому что мне кажется, у такого важного человека нет времени смотреть на такие группы, как мы", — сказал Блэкмор РИА Новости.
По его словам, он много раз был в России, и ему всегда нравилось сюда возвращаться, однако он предпочитает деревни большим городам, так как там гораздо интереснее.
"Мне очень нравится русская народная музыка. Когда я приезжаю в Россию, я всегда покупаю диски с народной музыкой. Нас даже вдохновили несколько песен", — отметил собеседник агентства.
Блэкмор подчеркнул, что никогда не уходил из хард-рока, просто не занимался им в течение последних двадцати лет, пока играл в своей группе Blackmore’s night. При этом сам он не увлекается новой музыкой, и если у него находится свободное время, предпочитает гулять в лесу и ничего не слушать.
Музыкант уточнил, что на концертах в России поклонников ждут как известные песни, так и те, которые нравятся ему самому.
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