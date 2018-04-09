На концерте Блэкмора прозвучали «Калинка» и песня крокодила Гены

Вечером 8 апреля в московском СК «Олимпийский» прошел концерт группы Rainbow Ричи Блэкмора. На концерте прозвучали не только хиты Rainbow и Deep Purple, иногда музыканты переходили на местные мотивы.

Так басист группы во время концерта сыграл и спел фрагмент песни «Калинка», а клавишник исполнил песню крокодила Гены о дне рожденья.

Ранее сообщалось, что Ричи Блэкмора вдохновляет русская народная музыка, и он всегда покупает диски с ней, когда бывает в России.

Завершился концерт исполнением на бис знаменитой «Smoke on the Water».

Следующий концерт Ричи Блэкмора пройдет 11 апреля в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге.

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