Рок-музыкант Ричи Блэкмор хочет встретиться с Дмитрием Медведевым

Сейчас группа Блэкмора готовится к выступлениям в России — 8 апреля концерт пройдет в московском СК «Олимпийский», а 11 апреля — в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Группа Deep Purple также неоднократно посещала с концертами Россию, а среди ее поклонников есть и российский премьер.

"Я бы хотел встретиться с ним (Дмитрием Медведевым — ред.). Я не приглашал его на концерт, потому что мне кажется, у такого важного человека нет времени смотреть на такие группы, как мы", — поделился Блэкмор с журналистами.

По словам рокера, ему нравится русская народная музыка. «Когда я приезжаю в Россию, я всегда покупаю диски с народной музыкой. Нас даже вдохновили несколько песен», — признался он.

В России Rainbow представит программу Memories in Rock 2018. В сет-лист, как сообщали музыканты осенью прошлого года, вошли хиты Rainbow и Deep Purple.