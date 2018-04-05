Ещё
Рок-музыкант Ричи Блэкмор хочет встретиться с Дмитрием Медведевым
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рок-музыкант Ричи Блэкмор хочет встретиться с Дмитрием Медведевым 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Лидер группы Rainbow и экс-гитарист Deep Purple Ричи Блэкмор хотел бы встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, пишет РИА «Новости».
Сейчас группа Блэкмора готовится к выступлениям в России — 8 апреля концерт пройдет в московском СК «Олимпийский», а 11 апреля — в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге. Группа Deep Purple также неоднократно посещала с концертами Россию, а среди ее поклонников есть и российский премьер.
"Я бы хотел встретиться с ним (Дмитрием Медведевым — ред.). Я не приглашал его на концерт, потому что мне кажется, у такого важного человека нет времени смотреть на такие группы, как мы", — поделился Блэкмор с журналистами.
По словам рокера, ему нравится русская народная музыка. «Когда я приезжаю в Россию, я всегда покупаю диски с народной музыкой. Нас даже вдохновили несколько песен», — признался он.
В России Rainbow представит программу Memories in Rock 2018. В сет-лист, как сообщали музыканты осенью прошлого года, вошли хиты Rainbow и Deep Purple.
Газета.Ru: последние новости
Анне Вески: мои первые хиты стали популярны сами по себе Александр Збруев рассказал о работе в театре Участник Linkin Park анонсировал первый сольный альбом
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал4
МакSим показала отношения с бывшим мужем3
Тест: помните ли вы телешоу нулевых?1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
5 советских фильмов с великолепной Элиной Быстрицкой3
Видео
03:50
МакSим показала отношения с бывшим мужем
Концерты
02:37
Козловский: из актеров в тренеры
Кино
05:31
Эминем стал серийным убийцей в новом клипе
Концерты
02:23
Вышел первый трейлер фильма «Мир будущего»
Кино
01:08
«Улицы разбитых фонарей»: как снимали сериал
ТВ
02:46
Вышла первая серия нового «Простоквашино»
ТВ
01:20
Вышел финальный трейлер фильма «Гоголь. Вий»
Кино
03:40
«СерьГа» сняли клип про метро
Концерты
03:08
«Собибор» Хабенского выходит в прокат 3 мая
Кино
03:10
Как сейчас выглядит Мальвина из советской сказки
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение