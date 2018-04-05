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6 апреля в Иркутске состоится музыкальное шествие
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6 апреля в Иркутске состоится музыкальное шествие 

АиФ Иркутск 2 часа назад
Фото: АиФ Иркутск
XIII Международный фестиваль «Джаз на Байкале» откроет 6 апреля музыкальное шествие. В 17.30 у статуи Бабра соберутся джазовые музыканты. Они пройдут яркой колонной по 130-му кварталу, исполняя музыкальные композиции. Затем в здании торгового центра состоится торжественное открытие фестиваля.
Фестиваль откроет основатель продюсерского центра «Джаз на Байкале» Александр Филиппов. На сцене выступят вокалист из США Квентин Мур, джазовый квартет из Франции «French’Necy Quartet», иркутские ансамбли «Доктор Джаз» и «Шорохи», а также участники детского конкурса «Jazz Kids» — вокалистка Оксана Михеева и инструментальный ансамбль «Jazz Friends».
Справка:
Фестиваль проводится с 2006 года. За время существования фестиваля его посетили более 30000 зрителей, в концертах приняли участие более 100 российских и зарубежных звезд джаза и импровизационной музыки.
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