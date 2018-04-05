6 апреля в Иркутске состоится музыкальное шествие

XIII Международный фестиваль «Джаз на Байкале» откроет 6 апреля музыкальное шествие. В 17.30 у статуи Бабра соберутся джазовые музыканты. Они пройдут яркой колонной по 130-му кварталу, исполняя музыкальные композиции. Затем в здании торгового центра состоится торжественное открытие фестиваля.

Фестиваль откроет основатель продюсерского центра «Джаз на Байкале» Александр Филиппов . На сцене выступят вокалист из США Квентин Мур, джазовый квартет из Франции «French’Necy Quartet», иркутские ансамбли «Доктор Джаз» и «Шорохи», а также участники детского конкурса «Jazz Kids» — вокалистка Оксана Михеева и инструментальный ансамбль «Jazz Friends».

Справка:

Фестиваль проводится с 2006 года. За время существования фестиваля его посетили более 30000 зрителей, в концертах приняли участие более 100 российских и зарубежных звезд джаза и импровизационной музыки.