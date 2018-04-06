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Международный фестиваль «Джаз на Байкале» откроется в Иркутске музыкальным шествием
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Международный фестиваль «Джаз на Байкале» откроется в Иркутске музыкальным шествием 

ТАСС 11 минут назад
ИРКУТСК, 6 апреля. /ТАСС/. Музыкальное шествие откроет в пятницу в Иркутске XIII Международный фестиваль «Джаз на Байкале». Оно пройдет в самом сердце города на Ангаре — в «130-ом квартале» исторической застройки, сообщила пресс— служба правительства Иркутской области.
"Исполняя композиции, музыканты пройдут в ТРК «Модный квартал», где состоится импровизированный концерт. Его зрителями смогут стать все желающие", — сказали в пресс— службе.
В подобном формате фестиваль открывается впервые. В этом году его участниками станут два сильнейших американских музыканта — Клаудия Элиаза и Квентин Мур, а также исполнители из Франции, Германии и Санкт-Петербурга.
"Это говорит о том, что культура вне политики, что у музыки нет границ, и мы рады наслаждаться творчеством артистов в Сибири", — отметили в пресс-службе.
Фестиваль продлится с 6 по 9 апреля. В пятницу на концентре-открытии перед гостями выступят джазовый квартет из Франции French"Necy Quartet, иркутские ансамбли «Доктор Джаз» и «Шорохи», а также участники конкурса Jazz Kids и инструментальный ансамбль Jazz Friends.
В дни фестиваля состоятся благотворительный концерт для людей с ограниченными возможностями здоровья «У добра нет границ» и детско-юношеский конкурс Jazz кids.
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