Международный фестиваль «Джаз на Байкале» откроется в Иркутске музыкальным шествием

ИРКУТСК, 6 апреля. / ТАСС /. Музыкальное шествие откроет в пятницу в Иркутске XIII Международный фестиваль «Джаз на Байкале». Оно пройдет в самом сердце города на Ангаре — в «130-ом квартале» исторической застройки, сообщила пресс— служба правительства Иркутской области.

"Исполняя композиции, музыканты пройдут в ТРК «Модный квартал», где состоится импровизированный концерт. Его зрителями смогут стать все желающие", — сказали в пресс— службе.

В подобном формате фестиваль открывается впервые. В этом году его участниками станут два сильнейших американских музыканта — Клаудия Элиаза и Квентин Мур, а также исполнители из Франции, Германии и Санкт-Петербурга.

"Это говорит о том, что культура вне политики, что у музыки нет границ, и мы рады наслаждаться творчеством артистов в Сибири", — отметили в пресс-службе.

Фестиваль продлится с 6 по 9 апреля. В пятницу на концентре-открытии перед гостями выступят джазовый квартет из Франции French"Necy Quartet, иркутские ансамбли «Доктор Джаз» и «Шорохи», а также участники конкурса Jazz Kids и инструментальный ансамбль Jazz Friends.

В дни фестиваля состоятся благотворительный концерт для людей с ограниченными возможностями здоровья «У добра нет границ» и детско-юношеский конкурс Jazz кids.