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В Волгограде впервые пройдет городской открытый фестиваль саксофонистов
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В Волгограде впервые пройдет городской открытый фестиваль саксофонистов 

АиФ Волгоград 31 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
Первый открытый городской фестиваль саксофонистов Volga SaxFest 18 состоится в Волгограде 7 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, уже подано 32 заявки. В конкурсе будут участвовать учащиеся детских музыкальных школ, студенты средне-специальных и высших учебных заведений, а также профессиональные музыканты — солисты и ансамбли.
Кроме того, своими выступлениями гостей порадуют звезды джаза, лучшие мастера классического саксофона.
В рамках фестиваля также состоится выставка инструментов и аксессуаров для саксофона, пройдет викторина для юных музыкантов.
Начало конкурса в 11:00. Мероприятие пройдет в Детской музыкальной школе №1 по адресу улица Пушкина, 13.
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