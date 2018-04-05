В Волгограде впервые пройдет городской открытый фестиваль саксофонистов

Первый открытый городской фестиваль саксофонистов Volga SaxFest 18 состоится в Волгограде 7 апреля.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе городской администрации, уже подано 32 заявки. В конкурсе будут участвовать учащиеся детских музыкальных школ, студенты средне-специальных и высших учебных заведений, а также профессиональные музыканты — солисты и ансамбли.

Кроме того, своими выступлениями гостей порадуют звезды джаза, лучшие мастера классического саксофона.

В рамках фестиваля также состоится выставка инструментов и аксессуаров для саксофона, пройдет викторина для юных музыкантов.

Начало конкурса в 11:00. Мероприятие пройдет в Детской музыкальной школе №1 по адресу улица Пушкина, 13.