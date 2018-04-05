Премьера балетного вечера пройдёт в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве 

Программа состоит из трёх одноактных постановок. Это «Призрачный бал» на музыку Фредерика Шопена, «Одинокий Джордж» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Минус 16» на различные композиции от мамбы и техно до традиционных израильских мотивов.
Над ними работали хореограф Дмитрий Брянцев из России, танцовщик и хореограф Марко Геке из Германии и хореограф Охад Нахарин из Израиля соответственно.
Премьерные выступления запланированы на 5, 6, 7 и 8 апреля.
Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь 200-летия со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа.