Премьера балетного вечера пройдёт в Театре имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве

Программа состоит из трёх одноактных постановок. Это «Призрачный бал» на музыку Фредерика Шопена , «Одинокий Джордж» на музыку Дмитрия Шостаковича и «Минус 16» на различные композиции от мамбы и техно до традиционных израильских мотивов. Над ними работали хореограф Дмитрий Брянцев из России, танцовщик и хореограф Марко Геке из Германии и хореограф Охад Нахарин из Израиля соответственно. Премьерные выступления запланированы на 5, 6, 7 и 8 апреля. Ранее ФАН сообщало, что в Санкт-Петербурге открыли мемориальную доску в честь 200-летия со дня рождения балетмейстера Мариуса Петипа.