Легендарный российский джазмен отпразднует юбилей в Челябинске

26 апреля в Концертном зале им. С. С. Прокофьева состоится большой праздничный концерт, посвящённый 75-летию джазового музыканта, композитора, народного артиста России Анатолия Кролла

Имя Анатолия Кролла давно стало одним из символов отечественного джаза. Пианист, композитор, дирижёр и продюсер, Анатолий Кролл за долгие годы творческой деятельности основал несколько известнейших джаз-оркестров. Он написал музыку ко многим популярным кинокартинам, среди которых «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх», создал ряд постоянно действующих в столице джазовых фестивалей и тематических концертных программ: «Российские звёзды мирового джаза», «Российский джаз — великие имена», «Очарование джаза», «Польские звёзды мирового джаза», Международный фестиваль джазовой музыки «GNESIN-JAZZ» и Международный конкурс молодых джазовых исполнителей «GNESIN-JAZZ» и др. На «Площади звёзд» в Москве и Екатеринбурге в честь Анатолия Кролла были заложены две именные звезды.

— Отпраздновав грандиозным джазовым шоу свой юбилей в Москве, уроженец Челябинска, Анатолий Ошерович Кролл прилетит в родной город. В большой концертной программе с символическим названием «Анатолий Кролл — 75: юбилей в стиле джаз!» чествовать своего друга и коллегу будут известные челябинские исполнители и коллективы, — сообщают организаторы. — Сам Анатолий Кролл предстанет на праздничном концерте как виртуозный пианист-солист малых джазовых составов.

Начало концерта «Анатолий Кролл — 75: юбилей в стиле джаз!» 26 апреля в 18.30. Стоимость билетов — от 300 до 600 рублей.