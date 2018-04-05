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Легендарный российский джазмен отпразднует юбилей в Челябинске
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Легендарный российский джазмен отпразднует юбилей в Челябинске 

Хорошие новости 3 часа назад
Фото: Хорошие новости
26 апреля в Концертном зале им. С. С. Прокофьева состоится большой праздничный концерт, посвящённый 75-летию джазового музыканта, композитора, народного артиста России Анатолия Кролла.
Имя Анатолия Кролла давно стало одним из символов отечественного джаза. Пианист, композитор, дирижёр и продюсер, Анатолий Кролл за долгие годы творческой деятельности основал несколько известнейших джаз-оркестров. Он написал музыку ко многим популярным кинокартинам, среди которых «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх», создал ряд постоянно действующих в столице джазовых фестивалей и тематических концертных программ: «Российские звёзды мирового джаза», «Российский джаз — великие имена», «Очарование джаза», «Польские звёзды мирового джаза», Международный фестиваль джазовой музыки «GNESIN-JAZZ» и Международный конкурс молодых джазовых исполнителей «GNESIN-JAZZ» и др. На «Площади звёзд» в Москве и Екатеринбурге в честь Анатолия Кролла были заложены две именные звезды.
— Отпраздновав грандиозным джазовым шоу свой юбилей в Москве, уроженец Челябинска, Анатолий Ошерович Кролл прилетит в родной город. В большой концертной программе с символическим названием «Анатолий Кролл — 75: юбилей в стиле джаз!» чествовать своего друга и коллегу будут известные челябинские исполнители и коллективы, — сообщают организаторы. — Сам Анатолий Кролл предстанет на праздничном концерте как виртуозный пианист-солист малых джазовых составов.
В этот вечер на юбилейном концерте Анатолия Кролла выступят «Уральский диксиленд» народного артиста России Игоря Бурко, ансамбль Георгия Анохина «L-band», заслуженный артист России Станислав Бережнов, квартет Валерия Сундарева, пианисты Александр Немцев, Алиса Рогулина, джаз-трио «Интуиция», вокальный ансамбль «Мировые песни» (худ. руководители Владимир Батраков и Светлана Андриянова), солисты детской джазовой студии «Baby-Jazz» (худ.руководитель Георгий Анохин), оркестр «Флейты Челябинска» (рук. Юлия Полуротова), певица Анастасия Иванова.
Начало концерта «Анатолий Кролл — 75: юбилей в стиле джаз!» 26 апреля в 18.30. Стоимость билетов — от 300 до 600 рублей.
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