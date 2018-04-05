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В Петербурге стартует фестиваль русскоязычных театров СНГ и Балтии
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В Петербурге стартует фестиваль русскоязычных театров СНГ и Балтии 

Ревизор.ru 54 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
В этот раз девиз фестиваля звучат так: «2:0 в нашу пользу!». Он посвящен Чемпионату мира по футболу, который пройдет этим летом в России. «Программа составлена по произведениям русской классической литературы. Пушкин, Чехов, Гоголь, Достоевский, Хармс — это та „сборная“, которая выигрывает всегда. Поэтому и с их помощью мы будем выигрывать еще долгие-долгие годы и не только на фестивале русских театров», — цитирует ТАСС художественного директора театра-фестиваля «Балтийский дом» Марину Белеву. Каждый театр-участник представляет на фестивале спектакли по русской классике. Свои новые постановки покажут театральные коллективы из Грузии, Израиля, Латвии, Молдавии, Узбекистана, Эстонии, некоторые проекты поставлеы российскими режиссерами. В этот раз посетителей форума ждет специальный проект — спектакль «Любить по-русски!», в котором задействованы молодые артисты из 6 стран. Они приехали в северную столицу за неделю до фестиваля, чтобы провести репетиции руководством режиссера и актера Леонида Алимова. За время существования фестиваля в нем приняли участие более 60 театров, было сыграно более 200 спектаклей.
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