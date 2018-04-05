Оркестр с ветром в гриве. Уникальному коллективу в Туве исполнилось 10 лет

Духовой оркестр правительства Республики Тыва создан в марте 2008 г. С первых дней его художественным руководителем и главным дирижёром был заслуженный артист Республики Тыва Дулуш Тимур Дыртык-Оолович. Юбилейный концерт стал не только днём торжества, но и днём светлой памяти Башкы, учителя, — так уважительно называли его оркестранты.

Костяк музыкантов — это выпускники Кызылского училища искусств. За 10 лет творчества духового оркестра наград не перечесть: от регионального до международного уровня, удивило и немалое количество зрителей на фестивалях и конкурсах 10 стран, 13 регионов России.

Постоянные участники фестиваля живой музыки и веры «Устуу-Хурээ», они сопровождают гимнами ритуальное двухчасовое шествие от Чадана до храма — хороо в костюмах и масках мистерии Цам.

Разноплановость оркестра поражает: классический джазовый репертуар, дефиле, церемониальный и конный оркестр — пожалуй, самый экзотический жанр. Вдохновившись тувинским оркестром кавалеристов, фото которого сохранилось с 30-х годов, Тимур Дулуш начал заниматься тренировками наездников — получилось возродить опыт ушедших поколений с нуля, методику обучения лошадей создали совместно с табунщиком Г. Монгушем. Так смелая мечта стала главным проектом оркестра, удалось совместить игру на музыкальных инструментах и дефилирование — это уникальное явление в России!

В юбилейный год в Национальном музыкально-драматическом театре Республики Тыва в Кызыле состоялся большой концерт под руководством именитых дирижёров С. Салчака, Б. Байара, П. Казимира, Ю. Меркулова и Ю. Здрогова с лучшими номерами из десятилетнего репертуара, включающего композиции от народной тувинской песни до классики мирового джаза. Отдельного внимания заслуживает мистерия Цам — завораживающая пантомима, эффектные костюмы, звенящие трубы и ритуальные инструменты.

А в скором времени мы сможем увидеть музыкантов-духовиков… на льду! Через месяц тренировок они подготовили ритуал Цам на коньках и создали хоккейную команду.