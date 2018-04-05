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Вокалист ансамбля «Дореволюцiонный Совѣтчикъ» заехал в Челябинск и записал пару песен
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Вокалист ансамбля «Дореволюцiонный Совѣтчикъ» заехал в Челябинск и записал пару песен 

Хорошие новости 2 часа назад
Фото: Хорошие новости
Вокалист столичного ансамбля «Дореволюцiонный Совѣтчикъ» Константин Новиков заезжал в Челябинск и познакомился с местными звукозаписывающими базами. Судя по всему, Константин заехал в город случайно, но ему срочно понадобилось записать вокал для новых треков. Как говорит хозяин одной из звукозаписывающих баз Челябинска, Дореволюцiонный Совѣтчикъ нашел в Интернете челябинскую репетиционную звукозаписывающую базу Tahion, принадлежащую группе Gramar, и воспользовался их услугами.
— Константин воспитанный человек с манерами, всегда на «вы», всё чин чином. Он интеллектуал, поэтому с ним получилось интересно поболтать на разные темы, которые сами собой всплывали во время записи песен, — рассказывает барабанщик группы Gramar и один из владельцев студии Tahion Иван Сало.
Напомним, что «Дореволюцiонный Совѣтчикъ» — российский ансамбль, занимающийся создание кавер-версий известных песен. Самыми популярными треками в Интернете стали «Грёзы Кисловодска» (кавер на песню группы Red Hot Chili Peppers — Californication), «Натюрмортъ» (кавер на песню команды «Ленинград»—"Экспонат") и «Гусаръ-Архангелъ» (пародия на песню «Беспечный ангел» команды «Ария»).
Важной фишкой группы стал «дореволюционный русский» язык. Например, вместо слова «мама» в песнях звучит «маменька», «пригласить танцевать» заменено устаревшим «ангажировать», а веселые попойки превратились в «кутеж». Переписыванием тексты для группы как раз занимается Константин Новиков. Известно, что в Челябинске он записал вокал на песни «Домовина» ("Жуки" — «Батерейка»), "Солнце мое" ("Кино"— «Кукушка»), а также песню «Грядущее».
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