Ариану Гранде обвинили в плагиате

Казалось бы, самую обаятельную и милую певицу шоу-бизнеса не могут коснутся такие скандалы, но оказывается, может! Ариану Гранде и Ники Минаж обвинили в плагиате. Виновником истории стал исполнитель Кристофер О’копер, который нашел подозрительное сходство его песни и хита Гранде «Side». Мужчина уверяет, что продюсеры, которые работали с Арианой над её пластинкой, просто напросто услышали его песню и спёрли. Представители лейбла пока эту ситуацию никак не прокомментировали. Мужчина требует извинений и возмещения морального ущерба в сумме долларов.

Напомним, что сингл Side вышел в году. Клип на песню набрал более миллиарда просмотров на.