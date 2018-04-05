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Ариану Гранде обвинили в плагиате
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Ариану Гранде обвинили в плагиате 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Казалось бы, самую обаятельную и милую певицу шоу-бизнеса не могут коснутся такие скандалы, но оказывается, может! Ариану Гранде и Ники Минаж обвинили в плагиате. Виновником истории стал исполнитель Кристофер О’копер, который нашел подозрительное сходство его песни и хита Гранде «Side». Мужчина уверяет, что продюсеры, которые работали с Арианой над её пластинкой, просто напросто услышали его песню и спёрли. Представители лейбла пока эту ситуацию никак не прокомментировали. Мужчина требует извинений и возмещения морального ущерба в сумме долларов.
Напомним, что сингл Side вышел в году. Клип на песню набрал более миллиарда просмотров на.
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