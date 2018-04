Linkin Park распродают свои инструменты

4 апреля стартовал интернет-аукцион, на котором музыканты выставили свои личные вещи.

Участники коллектива предлагают поклонникам приобрести более 200 музыкальных инструментов, которыми они когда-либо пользовались. Среди них, например, клавитара Yamaha KX5, которую особо внимательные фанаты наверняка запомнили по клипу "What I’ve Done", синтезатор Moog Etherwave Plus Theremin и много других примечательных вещей.

Собранные от продаж инструментов деньги музыканты направят на благотворительность.