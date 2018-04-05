ГИТИС-Театр

В ГИТИС-театре студенты и преподаватели реализуют свои проекты, экспериментируют над различными жанрами и стилями, опираясь на богатейший творческий опыт как России, так и мира, используя традиционные и новейшие сюжеты, тексты пьес, киносценариев, прозы и т.д. Здесь ставятся музыкальные, хореографические, драматические спектакли, опера, эстрада, балет и другие. При театре действует Дискуссионный клуб. Репертуар ГИТИС-Театра включает такие постановки, как, например, музыкальная комедия «Свободная пара», музыкальный спектакль «Человеческий голос», опера «Радуга над морем», драма «Три сестры», пластический спектакль «Репетиция. Inside» и многие другие. Адреса: Старая сцена — Большой Гнездниковский переулок, д. 10 Новая сцена — ул. Академика Пилюгина, д. 2