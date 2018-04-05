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Гёте-Институт приглашает на оперу в кино 7 апреля
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Гёте-Институт приглашает на оперу в кино 7 апреля 

Обручевский меридиан 1 час назад
Фото: Обручевский меридиан
Институт Обручевского района представляют культовую запись «Кольца нибелунга» Рихарда Вагнера.
Опера в постановке легендарного театрального и кинорежиссера Патриса Шеро под музыкальным руководством Пьера Булеза будет представлена в кинотеатре «Октябрь». Постановка Патриса Шеро на сцене Байройтского театра в 1976 году — в столетний юбилей фестиваля и премьеры тетралогии — навсегда перевернула представление об оперной режиссуре. «Кольцом» открывается цикл кинопоказов опер в постановках кинорежиссеров. Каждый показ будет предварять лекция.
Подобности: https://www.goethe.de/ins/ru/ru/sta/mos/ver.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=21237395.
Обручевский меридиан: последние новости
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