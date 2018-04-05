В Воронеже пройдет большой рок-концерт «Театра иллюзий»

Воронежцев приглашают на большой весенний концерт группы «Театр иллюзий».

22 апреля в ресторане PintaHaus прозвучат как давно известные треки группы, так и песни со свежего альбома «Неподвластная логике».

«Театр Иллюзий» — это брутальные мужчины в килтах, чью музыку оценят как любители старого доброго рока, так и поклонники фолка, джаза, блюза и рок-н-ролла, ведь в своих песнях музыканты успешно сочетают элементы различных жанров. Сами себя музыканты называют «глум-рокерами» — от слова «глумиться».

Группа выступала на многих городских мероприятиях и известных фестивалях, таких как «Нашествие», «Рок против наркотиков», «ШУРФ», а их песни звучали в эфире многих радиостанций.

Начало в 18.00, билеты можно приобрести через сервис TimePad.