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В Воронеже пройдет большой рок-концерт «Театра иллюзий»
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В Воронеже пройдет большой рок-концерт «Театра иллюзий» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Воронежцев приглашают на большой весенний концерт группы «Театр иллюзий».
22 апреля в ресторане PintaHaus прозвучат как давно известные треки группы, так и песни со свежего альбома «Неподвластная логике».
«Театр Иллюзий» — это брутальные мужчины в килтах, чью музыку оценят как любители старого доброго рока, так и поклонники фолка, джаза, блюза и рок-н-ролла, ведь в своих песнях музыканты успешно сочетают элементы различных жанров. Сами себя музыканты называют «глум-рокерами» — от слова «глумиться».
Группа выступала на многих городских мероприятиях и известных фестивалях, таких как «Нашествие», «Рок против наркотиков», «ШУРФ», а их песни звучали в эфире многих радиостанций.
Начало в 18.00, билеты можно приобрести через сервис TimePad.
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