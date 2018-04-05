Во Владивостоке пройдёт отбор музыкантов для формирования состава Всероссийского юношеского симфонического оркестра

Он состоится в зале Приморской сцены Мариинского театра.

15 апреля в 13:00 в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра состоится конкурсный отбор музыкантов для формирования состава Всероссийского юношеского симфонического оркестра 2018 года. Председатель жюри — основатель, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Юрий Башмет , передает пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.

К прослушиваниям приглашаются музыканты в возрасте от 10 до 22 лет по специальностям: скрипка, альт, виолончель, контрабас, кларнет, гобой, флейта, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, ударные инструменты, арфа.

Подать заявку на участие, узнать программные требования и другие подробности можно на сайте оркестра www.ysor.ru. Контактный телефон: +7 (495) 212-15-65.