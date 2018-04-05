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Во Владивостоке пройдёт отбор музыкантов для формирования состава Всероссийского юношеского симфонического оркестра
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Во Владивостоке пройдёт отбор музыкантов для формирования состава Всероссийского юношеского симфонического оркестра 

Prim.News 44 минуты назад
Он состоится в зале Приморской сцены Мариинского театра.
15 апреля в 13:00 в Малом зале Приморской сцены Мариинского театра состоится конкурсный отбор музыкантов для формирования состава Всероссийского юношеского симфонического оркестра 2018 года. Председатель жюри — основатель, художественный руководитель и главный дирижёр оркестра Юрий Башмет, передает пресс-служба Приморской сцены Мариинского театра.
К прослушиваниям приглашаются музыканты в возрасте от 10 до 22 лет по специальностям: скрипка, альт, виолончель, контрабас, кларнет, гобой, флейта, фагот, труба, валторна, тромбон, туба, ударные инструменты, арфа.
Подать заявку на участие, узнать программные требования и другие подробности можно на сайте оркестра www.ysor.ru. Контактный телефон: +7 (495) 212-15-65.
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