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Светлана Устинова снялась в смелом музыкальном видео
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Светлана Устинова снялась в смелом музыкальном видео 

Журнал ОК! 2 часа назад
Светлана Устинова снялась в провокационном видеоролике режиссера Ладо Кватания. Семиминутное видео, снятое на музыкальную композицию Тима Аминова Orpheus рассказывает о людях, которые утратили способность разговаривать и общаются друг с другом только с помощью звуков. Тех, кто владеет целебным голосом, называют Орфеями. За ними следят, потом лишают их уникального дара и убивают. В главных ролях выступили Светлана Устинова и Петр Скворцов.
Мне очень важно и приятно, что Ладо и Тим доверили мне роль Эвридики — тонкого, эфемерного существа. Она слышит, чувствует музыку, которую ей передаёт её любимый Орфей, и трансформирует её в звуки. Орфей — персонаж в исполнении Петра Скворцова — проводник божественного голоса, Эвридика считывает его у Орфея и передаёт на специальное устройство, которое записывает музыку небес.
Видеоролик был опубликован на YouTube и собрал немало восторженных отзывов от интернет-пользователей. «Искусство, не поддающееся никакому комментарию. Просто заставляет удивляться всей этой композиции и задумки», «Самый лучший клип, который я когда либо видел!», «Отличная работа. Превосходно всё!», — эти и другие сообщения появились в комментариях под видео.
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